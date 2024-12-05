UFC анонсировал бои Махачев – Царукян и Двалишвили – Умар Нурмагомедов

UFC анонсировал бои Ислам Махачев (Россия) – Арман Царукян (Армения) и Мераб Двалишвили (Грузия) – Умар Нурмагомедов (Россия).

Бои состоятся на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе 18 января.

Напомним, первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением. На счету Махачева 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Умар свой последний бой провёл в августе 2024 года, где единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена. На счету Умара 18 побед в 18 боях в MMA. Двалишвили завоевал титул в сентябре 2024 года, где победил единогласным решением судей американца Шона О'Мэлли.

Материалы по теме Ислам Махачев стал претендентом в номинации «Боец года» по версии престижной премии

Махачев, катаясь верхом на лошади, устроил гонку с квадроциклом