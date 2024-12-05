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Глава UFC Уайт рассказал, как Двалишвили попросил организовать бой с Умаром Нурмагомедовым

Глава UFC Уайт рассказал, как Двалишвили попросил организовать бой с Умаром Нурмагомедовым
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, как удалось организовать бой между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мераб пришел в офис поздно вечером во вторник, сказал нам, что устал слушать, как Умар его не уважает, и хочет, чтобы этот бой состоялся как можно скорее. Мы позвонили Умару. Он спал в Дагестане. Он сказал: «Да, черт возьми. Где угодно, в любое время», — приводит слова Уайта Sherdog.

Умар свой последний бой провёл в августе 2024 года, где единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена. На счету Умара 18 побед в 18 боях в MMA. Двалишвили завоевал титул в сентябре 2024 года, где победил единогласным решением судей американца Шона О'Мэлли.

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