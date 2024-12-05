Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс боёв с участием брата Умара и Ислама Махачева

36-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео главы UFC Даны Уайт, в котором тот сказал, когда состоятся бои Ислама Махачева (Россия) с Арманом Царукяном (Армения) и Мераба Двалишвили (Грузия) с Умаром Нурмагомедовым (Россия).

«Сразу два боя за пояс ЮФС. По-моему, такое не бывает. Или не было.

Что за ночь предстоит. Надеюсь, я выдержу», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Нурмагомедова

Напомним, ранее стало известно, что бои состоятся на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе 18 января. Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов входят в команду Хабиба Нурмагомедова.