Гарри — о словах Рахмонова про победы болевым в спарринге: я не тот боец, что был тогда

27-летний ирландский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусредней весовой категории, Иан Гарри отреагировал на слова непобеждённого представителя Казахстана Шавката Рахмонова о победах болевым приёмом во время спаррингов над Гарри пару лет назад.

«Если он хочет ухватиться за момент успеха на тренировках двухлетней давности и думает, что я тот же боец, каким был тогда, то он глубоко ошибается. Я не верю, что он собирается зацикливаться на чём-то подобном. Верю, что Шавкат честен, и раз он говорит, что это [победа в спарринге над Гарри] произошло, – так оно и было.

Не собираюсь отворачиваться и говорить, что это не так, но, если я буду сидеть здесь и перечислять имена, которых я побеждал в спаррингах, это будет просто неуместно и это будет совсем другой разговор. Итак, он должен сделать это в субботу вечером. Я собираюсь пойти туда и показать ему, что я намного лучше, чем он может себе представить», — приводит слова Гарри издание MMAJunkie.

Напомним, турнир UFC 310, на котором в октагоне сойдутся Гарри и Рахмонов, состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).