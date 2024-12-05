Волков — о шансах на титульный бой: ничего не знаю о своём будущем

36-летний российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе, в данный момент выступающий в UFC, Александр Волков высказался о своих шансах на титульный бой.

«Это не зависит от меня — здесь слишком много факторов! Если я продемонстрирую крутой перформанс в бою с Ганом, покажу то, чего никто не ожидает, то шансы на титульный бой вырастут. Но это единоборства — здесь много чего непредсказуемого. Конечно, я буду стараться изо всех сил. Но наш поединок может быть скучным, а может быть развлекательным с нокаутом в первом раунде.

Также многое зависит от UFC, от Тома Аспиналла, от Джона Джонса. Поэтому здесь столько различных нюансов, что я ничего не знаю о своём будущем после этого боя», — приводит слова Волкова MMAJunkie.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, первый бой Волкова и Гана состоялся в июне 2021 года на UFC Fight Night 190 и завершился победой француза единогласным решением.