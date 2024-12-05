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«Побеждаю красиво Шавката и потом вытираю пол Мухаммадом». Гарри — о поединке с Рахмоновым

«Побеждаю красиво Шавката и потом вытираю пол Мухаммадом». Гарри — о поединке с Рахмоновым
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27-летний ирландский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусредней весовой категории, Иан Гарри рассказал, почему согласился на поединок с Шавкатом Рахмоновым и о своих дальнейших планах.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

«Весь мир знает, что я игрок, любящий азарт. Они не оказали мне ничего, кроме уважения, потому что я не был обязан принимать этот бой. У меня был запланирован другой бой на следующей неделе. Я как самый крутой человек в дивизионе увидел эту возможность и подумал: «Знаете что? Позвольте мне это сделать».

Соотношение риска и вознаграждения лучше, чем что-либо другое… В этом случае у меня есть шанс завоевать титул, я объявляю себя претендентом №1 и остаюсь непобеждённым, я побеждаю того, кого многие считают самым устрашающим бойцом, и делаю это красиво, а затем в следующем году вытираю пол Белалом. Это идеальный план», — приводит слова Гарри издание MMAJunkie.

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