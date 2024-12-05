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Александр Волков объяснил, почему реванш с Сирилем Ганом пройдёт по другому сценарию

Александр Волков объяснил, почему реванш с Сирилем Ганом пройдёт по другому сценарию
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36-летний российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе, в данный момент выступающий в UFC, Александр Волков высказался об ожиданиях от реванша с бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков

«Каждый бой отличается от других. Если мы подерёмся сегодня и подерёмся завтра, то это будут два абсолютно разных поединка. При подготовке к реваншу у меня был другой лагерь, другие спарринг-партнёры, другие методы тренировок, другая форма. Всё абсолютно другое было в подготовке», — приводит слова Волкова издание MMAJunkie.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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