Александр Волков объяснил, почему реванш с Сирилем Ганом пройдёт по другому сценарию

36-летний российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе, в данный момент выступающий в UFC, Александр Волков высказался об ожиданиях от реванша с бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

«Каждый бой отличается от других. Если мы подерёмся сегодня и подерёмся завтра, то это будут два абсолютно разных поединка. При подготовке к реваншу у меня был другой лагерь, другие спарринг-партнёры, другие методы тренировок, другая форма. Всё абсолютно другое было в подготовке», — приводит слова Волкова издание MMAJunkie.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.