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Шон О'Мэлли в саркастической манере ответил Петру Яну по поводу реванша

Шон О'Мэлли в саркастической манере ответил Петру Яну по поводу реванша
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30-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легчайшей весовой категории и являющийся бывшим чемпионом дивизиона, Шон О'Мэлли в саркастической манере ответил на вопрос российского бойца Петра Яна по поводу реванша.

«Когда ты родишь дату реванша, О'Мэлли?» — написал Ян в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Думаю, что во втором квартале следующего года. Против Мераба [Двалишвили]. Спасибо, что спросил», — ответил О'Мэлли Яну.

Поединок между Петром и Шоном состоялся 22 октября 2022 года на турнире UFC 280. Победу в поединке одержал О'Мэлли судейским решением, нанеся на тот момент третье поражение российскому атлету.

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