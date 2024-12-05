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Махачев отреагировал на объявленный реванш с Царукяном

Махачев отреагировал на объявленный реванш с Царукяном
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33-летний российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе и действующий чемпион дивизиона, Ислам Махачев отреагировал на анонс реванша с 28-летним бойцом Арманом Царукяном.

«Второй раунд», — написал Махачев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поединок между Махачевым и Царукяном состоится на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе 18 января.

Напомним, первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге и завершился победой Махачева единогласным решением. На счету Махачева 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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