Махачев отреагировал на объявленный реванш с Царукяном

33-летний российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе и действующий чемпион дивизиона, Ислам Махачев отреагировал на анонс реванша с 28-летним бойцом Арманом Царукяном.

«Второй раунд», — написал Махачев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поединок между Махачевым и Царукяном состоится на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе 18 января.

Напомним, первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге и завершился победой Махачева единогласным решением. На счету Махачева 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.