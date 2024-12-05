Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков пообещал устроить яркий перформанс после победы над Сирилем Ганом

Александр Волков пообещал устроить яркий перформанс после победы над Сирилем Ганом
Комментарии

Топовый российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков пообещал устроить запоминающееся празднование после победы над французом Сирилем Ганом.

«Вернётся ли моя легендарная расчёска? Что ж, тогда она сработала, потому что было неожиданностью для всех. Попробую сделать что-нибудь ещё, что может удивить.

Если оппонент будет давать мне поводы и вести себя так же, как Павлович, то, безусловно, я что-то сделаю похожее на троллинг в социальных сетях», — приводит слова Волкова издание MMAJunkie.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков
Материалы по теме
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Live
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android