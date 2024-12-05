Александр Волков пообещал устроить яркий перформанс после победы над Сирилем Ганом

Топовый российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков пообещал устроить запоминающееся празднование после победы над французом Сирилем Ганом.

«Вернётся ли моя легендарная расчёска? Что ж, тогда она сработала, потому что было неожиданностью для всех. Попробую сделать что-нибудь ещё, что может удивить.

Если оппонент будет давать мне поводы и вести себя так же, как Павлович, то, безусловно, я что-то сделаю похожее на троллинг в социальных сетях», — приводит слова Волкова издание MMAJunkie.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.