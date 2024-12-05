Том Аспиналл рассказал, как Александр Волков сможет победить Сириля Гана

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, как российский боец Александр Волков сможет одержать победу в предстоящем реванше с Сирилем Ганом.

«На мой взгляд, в их поединке ключевой окажется работа ногами. Я имею в виду не конкретно удары ногами, а расположение ног и их движение. Если Волкову удастся заставить Гана постоянно отступать, а затем прижмёт его к клетке, то Волков сможет воспользоваться своим высоким ростом, нанося удары руками и ногами.

В свою очередь, Ган всё же очень хорош при отступлении — он заманивает соперников ближе к себе и затем атакует. Это будет интересное сочетание стилей. Всё, что мы любим в тяжёлом весе», — сказал Аспиналл в эфире канала TNT.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.