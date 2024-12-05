Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл рассказал, как Александр Волков сможет победить Сириля Гана

Том Аспиналл рассказал, как Александр Волков сможет победить Сириля Гана
Аудио-версия:
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, как российский боец Александр Волков сможет одержать победу в предстоящем реванше с Сирилем Ганом.

«На мой взгляд, в их поединке ключевой окажется работа ногами. Я имею в виду не конкретно удары ногами, а расположение ног и их движение. Если Волкову удастся заставить Гана постоянно отступать, а затем прижмёт его к клетке, то Волков сможет воспользоваться своим высоким ростом, нанося удары руками и ногами.

В свою очередь, Ган всё же очень хорош при отступлении — он заманивает соперников ближе к себе и затем атакует. Это будет интересное сочетание стилей. Всё, что мы любим в тяжёлом весе», — сказал Аспиналл в эфире канала TNT.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков
Материалы по теме
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Live
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android