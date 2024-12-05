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Сириль Ган — о бое с Александром Волковым: полуфинал за право сразиться за титул

Сириль Ган — о бое с Александром Волковым: полуфинал за право сразиться за титул
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34-летний бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган высказался насчёт предстоящего реванша с топовым бойцом тяжёлого веса россиянином Александром Волковым.

«Я не увидел ничего особенного в его последнем бое. Видел, конечно, не совсем то же самое, что было в нашем поединке с ним, потому что у него высокий уровень владения ударами, но всё равно это был тот же парень с тем же стилем.

Но в этот раз всё будет по-другому. Это совершенно другой поединок, потому что сейчас будет три раунда. В прошлый раз было пять. Это другое. На данный момент Джонс – чемпион, Том — временный чемпион, вот и всё. Так что наш бой похож на полуфинал за титульный бой», — приводит слова Гана издание MMAJunkie.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков
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