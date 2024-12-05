Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок Александра Волкова и Сириля Гана на UFC 310

33-летний российский боец смешанных боевых искусств русско-армянского происхождения, первый в истории ACA временный чемпион в лёгком весе Эдуард Вартанян дал прогноз на поединок 34-летнего бывшего временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана с топовым бойцом тяжёлого веса россиянином Александром Волковым.

«Шансы Волкова велики, если была проделана работа над ошибками. Он близок к тому, чтобы быть следующим претендентом на чемпионский титул, если выиграет у Гана. Тогда Александр может получить бой с Аспиналлом за временный пояс», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.