Рахмонов — о словах Гарри про досрочную победу: Иан бредит

Непобеждённый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал высказывания ирландского бойца Иана Гарри по поводу досрочной победы над Шавкатом и о целях сразиться с Белалом Мухаммадом.

«Я не уверен, что это произойдёт именно так, как он прогнозирует. Иан бредит. Думаю, что я обыграю его и достигну своей цели. Иан непобедим, и он одерживал верх против так таких хороших парней, как Джефф Нил и Майкл Пейдж, но если он станет самым тяжёлым испытанием в моей карьере, то бой покажет это. Я не могу сказать об этом прямо сейчас», — приводит слова Рахмонова издание MMAJunkie.

Поединок между Рахмоновым и Гарри состоится на турнире UFC 310.