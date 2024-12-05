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Рахмонов — о словах Гарри про досрочную победу: Иан бредит

Рахмонов — о словах Гарри про досрочную победу: Иан бредит
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Непобеждённый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал высказывания ирландского бойца Иана Гарри по поводу досрочной победы над Шавкатом и о целях сразиться с Белалом Мухаммадом.

«Я не уверен, что это произойдёт именно так, как он прогнозирует. Иан бредит. Думаю, что я обыграю его и достигну своей цели. Иан непобедим, и он одерживал верх против так таких хороших парней, как Джефф Нил и Майкл Пейдж, но если он станет самым тяжёлым испытанием в моей карьере, то бой покажет это. Я не могу сказать об этом прямо сейчас», — приводит слова Рахмонова издание MMAJunkie.

Поединок между Рахмоновым и Гарри состоится на турнире UFC 310.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри
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