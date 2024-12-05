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Вартанян оценил шансы Евлоева и Стерлинга в предстоящем бою

Вартанян оценил шансы Евлоева и Стерлинга в предстоящем бою
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33-летний российский боец смешанных боевых искусств русско-армянского происхождения, первый в истории ACA временный чемпион в лёгком весе Эдуард Вартанян высказался о предстоящем поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом.

«У Мовсара хорошая серия. Следующим наиболее логичным чемпионом должен быть Евлоев. Я думаю, он победит Стерлинга, всё-таки это другой вес и более подходит Евлоеву», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Евлоева и Стерлинга состоится на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:25 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Алджамейн Стерлинг
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