Вартанян оценил шансы Евлоева и Стерлинга в предстоящем бою

33-летний российский боец смешанных боевых искусств русско-армянского происхождения, первый в истории ACA временный чемпион в лёгком весе Эдуард Вартанян высказался о предстоящем поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом.

«У Мовсара хорошая серия. Следующим наиболее логичным чемпионом должен быть Евлоев. Я думаю, он победит Стерлинга, всё-таки это другой вес и более подходит Евлоеву», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Евлоева и Стерлинга состоится на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.