Рахмонов рассказал о своей реакции на согласие Гарри выйти в октагон

Непобеждённый казахстанский представитель полусредней весовой категории UFC Шавкат Рахмонов рассказал о реакции на выбор непобеждённого ирландского бойца Иана Гарри выйти с ним в октагон.

«Сначала я был удивлён, что он согласился на бой с [Хоакином] Бакли, а не стал дожидаться боя со мной. Но потом я уважаю тот факт, что он согласился сразиться со мной, в отличие от других отказавшихся», — приводит слова Рахмонова издание MMAJunkie.

Поединок между Рахмоновым и Гарри состоится на турнире UFC 310 и станет соглавным боем в карде грядущего турнира, который пройдёт в городе Лас-Вегас в Соединённых Штатах Америка (США).