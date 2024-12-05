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Рахмонов рассказал о своей реакции на согласие Гарри выйти в октагон

Рахмонов рассказал о своей реакции на согласие Гарри выйти в октагон
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Непобеждённый казахстанский представитель полусредней весовой категории UFC Шавкат Рахмонов рассказал о реакции на выбор непобеждённого ирландского бойца Иана Гарри выйти с ним в октагон.

«Сначала я был удивлён, что он согласился на бой с [Хоакином] Бакли, а не стал дожидаться боя со мной. Но потом я уважаю тот факт, что он согласился сразиться со мной, в отличие от других отказавшихся», — приводит слова Рахмонова издание MMAJunkie.

Поединок между Рахмоновым и Гарри состоится на турнире UFC 310 и станет соглавным боем в карде грядущего турнира, который пройдёт в городе Лас-Вегас в Соединённых Штатах Америка (США).

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри
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