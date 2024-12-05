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Саид Нурмагомедов дал прогноз на реванш между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым

Саид Нурмагомедов дал прогноз на реванш между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым
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Боец UFC Саид Нурмагомедов дал прогноз на бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 21.

«Очень будет интересный бой, зрелищный, я думаю. Пусть победит сильнейший. Я думаю, что Шлеменко захочет больше работать со стойки, Токов будет валить его в партер и добивать. Я бы дал 50 на 50», — сказал Нурмагомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.

Шторм выступает на профессиональном уровне с 2004 года. За это время он одержал 66 побед, потерпел 15 поражений, один поединок был признан несостоявшимся, а другой — ничьей решением судей. Токов, в свою очередь, имеет в своём активе 32 победы и три поражения.

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