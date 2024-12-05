Валентин Молдавский дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна

Именитый российский боец Валентин Молдавский дал прогноз на бой за титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Махачев и Царукян закатят ещё более интересный бой, чем в первый раз. Оба набрались опыта, навыков. Сложно прогнозировать. Но мне всё-таки кажется, что Ислам победит», — сказал Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).

Первый бой Махачева и Царукяна прошёл на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением. На счету Махачева 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.