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Валентин Молдавский дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна

Валентин Молдавский дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна
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Именитый российский боец Валентин Молдавский дал прогноз на бой за титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Махачев и Царукян закатят ещё более интересный бой, чем в первый раз. Оба набрались опыта, навыков. Сложно прогнозировать. Но мне всё-таки кажется, что Ислам победит», — сказал Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).

Первый бой Махачева и Царукяна прошёл на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением. На счету Махачева 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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