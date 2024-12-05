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Молдавский отреагировал на анонс поединка Умара Нурмагомедова и Двалишвили

Молдавский отреагировал на анонс поединка Умара Нурмагомедова и Двалишвили
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Именитый российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский высказался насчёт предстоящего поединка за титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Не знаю, кому тут отдать предпочтение. Двалишвили — очень сильный соперник. Надеюсь на победу Умара. Но будет непросто», — сказал Валентин Молдавский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром станет соглавным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).

Умар свой последний бой провёл на турнире UFC on ABC 7. Тогда он единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена. На счету Умара 18 побед в 18 боях в MMA.

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