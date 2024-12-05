Известный американский боксёр Кевин Джонсон провёл тренировку бойцам спецназа ФСИН

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе американец Кевин Джонсон провёл тренировку бойцам отдела специального назначения «Сатурн». Американский атлет показал свои фирменные удары.

Фото: Пресс-служба ФСИН (https://fsin.gov.ru)

Фото: Пресс-служба ФСИН (https://fsin.gov.ru)

Фото: Пресс-служба ФСИН (https://fsin.gov.ru)

Джонсон проведёт свой очередной поединок 13 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», где он в боксёрском противостоянии сразится с экс-чемпионом Bellator россиянином Виталием Минаковым.

Кевин Джонсон имеет за своими плечами 60 проведённых боёв, в которых он одерживал победы в 36 поединках (20 — нокаутом) при 22 поражениях и двух ничьих.

Ранее Кевин рассказывал о желании пройти курс молодого бойца в Вооружённых силах РФ.