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Известный американский боксёр Кевин Джонсон провёл тренировку бойцам спецназа ФСИН

Известный американский боксёр Кевин Джонсон провёл тренировку бойцам спецназа ФСИН
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе американец Кевин Джонсон провёл тренировку бойцам отдела специального назначения «Сатурн». Американский атлет показал свои фирменные удары.

Фото: Пресс-служба ФСИН (https://fsin.gov.ru)

Фото: Пресс-служба ФСИН (https://fsin.gov.ru)

Фото: Пресс-служба ФСИН (https://fsin.gov.ru)

Джонсон проведёт свой очередной поединок 13 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», где он в боксёрском противостоянии сразится с экс-чемпионом Bellator россиянином Виталием Минаковым.

Кевин Джонсон имеет за своими плечами 60 проведённых боёв, в которых он одерживал победы в 36 поединках (20 — нокаутом) при 22 поражениях и двух ничьих.

Ранее Кевин рассказывал о желании пройти курс молодого бойца в Вооружённых силах РФ.

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