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Василевский дал прогноз на поединок Умара Нурмагомедова и Двалишвили

Василевский дал прогноз на поединок Умара Нурмагомедова и Двалишвили
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Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский дал прогноз на поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мераб может противопоставить только навал. То, что он делал в бою с Петром Яном. В бою с Мерабом никому не будет просто. Он напористый, неплохо дышит. Но он не суперобученный ударник, не высококлассный боец. Но ударка и борьба помножены на физическую силу, мощь, выносливость и желание. Он крепкий атлет. Но, думаю, он ни в чём не превосходит Умара. А для Нурмагомедова это будет пиковый бой.

Он будет заряжен, сконцентрирован, отдаст всего себя. Команда Хабиба составит такой геймплан, чтобы особенно не рисковать, удерживать на дистанции. Династия Нурмагомедовых — больше борцы. Не скучный, но тактически выверенный бой приведёт его к результату. Вряд ли он будет рубиться. Рубиться — это шанс для Двалишвили. А Умару этого не нужно. Ему нужна просто победа. И неважно, каким способом», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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