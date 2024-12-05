Василевский: у Махачева — надёжный и стабильный стиль. Царукян не сможет победить

Именитый российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался насчёт предстоящего поединка за титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Царукян и Махачев были анонсированы давно, теперь всё объявили официально. Думаю, что Царукян составит сопротивление, даст достойный и конкурентный бой. Но вряд ли этого хватит, чтобы победить Махачева. У Ислама — надёжный и стабильный стиль. Вряд ли найдутся дыры в обороне, чтобы победить Махачева. У него хватает мотивации, чтобы защищать пояс. Нет такого, что он устал от боёв. Арман даст конкурентный бой. Но чтобы победить, этого не хватит. Арман не сможет победить.

Исламу дальше будет интереснее перейти в другой дивизион. Любая победа в лёгком весе уже никого не удивит. В том числе и его самого. Уже нет там такого имени, которое привело бы его в восторг», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.