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Спортивный функционер: Ломаченко хочет поединка с Джервонтой Дэвисом

Спортивный функционер: Ломаченко хочет поединка с Джервонтой Дэвисом
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Президент телеканала Showtime и спортивный функционер Стивен Эспиноза рассказал, что Василий Ломаченко хотел бы провести бой с Джервонтой Дэвисом и даже принимал участие в переговорах насчёт организации поединка.

— Часть фанатов не знают, кто такой Ламонт Роуч. А другая часть сомневается в том, насколько сильно он заслужил его. Что вы можете рассказать о нём?
— Знаю, что ожидания от Танка действительно велики, поскольку он один из лучших боксёров в спорте. Ожидания от его оппонентов действительно велики. Ничего не имею против Ламонта, но вспомните, что было минимум ещё два оппонента, с которыми мы вели переговоры до этого. Первым был Ломаченко. Мне в тот момент казалось, что его бой с Дэвисом состоится. Однако вскоре Василий по личным причинам решил, что ему не подходит время для этого боя, и прекратил переговоры.

Затем у нас были переговоры Шакуром [Стивенсоном]. Ему также не подошло время. Но неважно, на каком этапе своей карьеры будет Ломаченко, если он продолжит выступать, то бой с ним будет наиболее выгодным для Дэвиса. И Василий говорил, что хотел бы провести бой с Джервонтой, — сказал Эспиноза в интервью на YouTube-канале ESNEWS.

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