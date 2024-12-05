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Хабиб обратился к Исламу Махачеву и Умару Нурмагомедову после анонса их титульных боёв

Хабиб обратился к Исламу Махачеву и Умару Нурмагомедову после анонса их титульных боёв
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к действующему чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву и к непобеждённому бойцу UFC, который выступает в легчайшем весе (до 61 кг), Умару Нурмагомедову после того, как были анонсированы их титульные поединки.

«Через пару дней займусь вами. Будьте готовы», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующий поединок Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый армянский боец UFC Арман Царукян. Для бойцов этот будет реванш.

Умар Нурмагомедов также подерётся на UFC 311. Его оппонентом станет чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили. Их поединок будет соглавным событием турнира.

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