Умар Кремлёв провёл встречу с Мэнни Пакьяо

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв встретился с легендарным филиппинским боксёром, а также бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Мэнни Пакьяо.

Фото: Из личного архива Умара Кремлёва

Пакьяо сейчас 45 лет. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулёгком, лёгком, полусреднем и первом среднем весовых дивизионах.

Кроме того, Пакьяо стал первым и на данный момент единственным боксёром в истории, который владел чемпионскими поясами в четырёх разных десятилетиях (1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е.).