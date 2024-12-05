Илия Топурия сообщил, что хочет провести следующий бой с Исламом Махачевым

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что больше всего заинтересован в поединке с чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Chiringuito Inside.

Кроме того, Матадор заявил о желании провести следующий бой в апреле или мае 2025 года.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.