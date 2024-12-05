Дана Уайт выступил против идеи Турки Аль аш-Шейха организовать бой Джонс — Нганну

Президент UFC Дана Уайт выступил против идеи председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха организовать поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцом PFL Фрэнсисом Нганну.

«Абсолютная неправда. Джон Джонс против Тома Аспиналла [будет следующим поединком]», — написал Уайт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США), Джонс разделил октагон с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого нокаутом в третьем раунде.