Евлоев: все говорят — финиши, финиши. Если они так нужны, то постарайтесь прикончить меня

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Мовсар Евлоев высказался о том, что руководство лиги и фанаты критикуют его за отсутствие досрочных побед в промоушене.

«Все говорят — финиши, финиши. Хорошо, если вам так они нужны, то постарайтесь прикончить меня. Думаю, в поединке с Алджо я что-нибудь сделаю. Мы почти год готовились. С тех пор как я выиграл бой в январе. И Стерлинг отлично подходит для того, что я планирую сделать», — сказал Евлоев на пресс-конференции перед UFC 310.

Напомним, бой между Евлоевым и Стерлингом состоится 8 декабря на турнире UFC 310, который пройдёт в Лас-Вегасе (США).