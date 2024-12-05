Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев: все говорят — финиши, финиши. Если они так нужны, то постарайтесь прикончить меня

Евлоев: все говорят — финиши, финиши. Если они так нужны, то постарайтесь прикончить меня
Комментарии

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Мовсар Евлоев высказался о том, что руководство лиги и фанаты критикуют его за отсутствие досрочных побед в промоушене.

«Все говорят — финиши, финиши. Хорошо, если вам так они нужны, то постарайтесь прикончить меня. Думаю, в поединке с Алджо я что-нибудь сделаю. Мы почти год готовились. С тех пор как я выиграл бой в январе. И Стерлинг отлично подходит для того, что я планирую сделать», — сказал Евлоев на пресс-конференции перед UFC 310.

Напомним, бой между Евлоевым и Стерлингом состоится 8 декабря на турнире UFC 310, который пройдёт в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 310: Волков покуражится над Ганом, Евлоев задавит Стерлинга? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 310: Волков покуражится над Ганом, Евлоев задавит Стерлинга? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android