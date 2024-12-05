Мовсар Евлоев: Волкановски и Холлоуэй — легенды, но с ними покончено

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Мовсар Евлоев считает, что австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй прошли свой пик.

«Не думаю, что для Топурии хорошая идея снова драться с Алексом Волкановски. Александр — легенда, но с ним покончено, как и с Максом [Холлоуэем]. Они долгое время были хорошими бойцами. Однако это время позади. Свежая кровь здесь — так позвольте доказать, что я чемпион», — сказал Евлоев на пресс-конференции перед турниром UFC 310.

Напомним, следующий бой Евлоев проведёт на турнире UFC 310 против Алджамейна Стерлинга.