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Мовсар Евлоев: Волкановски и Холлоуэй — легенды, но с ними покончено

Мовсар Евлоев: Волкановски и Холлоуэй — легенды, но с ними покончено
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Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Мовсар Евлоев считает, что австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй прошли свой пик.

«Не думаю, что для Топурии хорошая идея снова драться с Алексом Волкановски. Александр — легенда, но с ним покончено, как и с Максом [Холлоуэем]. Они долгое время были хорошими бойцами. Однако это время позади. Свежая кровь здесь — так позвольте доказать, что я чемпион», — сказал Евлоев на пресс-конференции перед турниром UFC 310.

Напомним, следующий бой Евлоев проведёт на турнире UFC 310 против Алджамейна Стерлинга.

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