Сергей Спивак проведёт бой на турнире UFC 311. Назван соперник

Топовый молдавский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), Сергей Спивак проведёт следующий поединок против представителя Бразилии Жаилтона Алмейды на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).

Фото: UFC

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC Vegas 95, Полярный медведь разделил октагон с польским бойцом Марчином Тыбурой. Бой завершился победой Спивака болевым приёмом в первом раунде.

Алмейда, в свою очередь, в последнем бою разделил октагон с представителем Молдавии Александром Романовым. Поединок завершился победой Жаилтона удушающим приёмом в первом раунде.