«На вечное хранение». Адаму Кадырову вручили орден времён Кавказской войны

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний начинающий боец смешанных единоборств (ММА) Адам Кадыров стал обладателем ордена наиба Имамата Байсангура Беноевского. Адаму его передали на вечное хранение. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов.

«Передал дорогому племяннику, начальнику Службы обеспечения безопасности главы и правительства Чеченской Республики Адаму Рамзановичу Кадырову на вечное хранение и ношение орден, выданный выдающемуся чеченскому предводителю, наибу Имамата Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны», — написал Даудов.

Напомним, Адам сопровождал в октагон непобеждённого чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева во время его поединка с Робертом Уиттакером.

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