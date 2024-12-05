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Царукян: Хамзат Чимаев — самый сложный борец среди всех, с кем мне приходилось бороться

Царукян: Хамзат Чимаев — самый сложный борец среди всех, с кем мне приходилось бороться
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Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) армянин Арман Царукян дал высокую оценку навыкам в борьбе топового и непобеждённого бойца UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), чеченца Хамзата Чимаева. Ахалкалакец и Борз провели дружескую схватку по борьбе в рамках шоу Hype Reality лиги Hardcore FC.

«Стал ли Хамзат самым сложным борцом, с которым мне приходилось сталкиваться? Да, я привык просто бороться с парнями из своего веса и не работаю с бойцами тяжелее, поскольку есть риск травмироваться. Но Хамзата я знаю и понимаю, что если он выйдет на приём, то не будет ломать, травмировать. Хороший опыт. В чём его сильная сторона в борьбе? Он очень хорошо чувствует [ситуацию]», — сказал Царукян в видео на YouTube-канале Hype Fighting Championship.

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