Царукян: Хамзат Чимаев — самый сложный борец среди всех, с кем мне приходилось бороться

Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) армянин Арман Царукян дал высокую оценку навыкам в борьбе топового и непобеждённого бойца UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), чеченца Хамзата Чимаева. Ахалкалакец и Борз провели дружескую схватку по борьбе в рамках шоу Hype Reality лиги Hardcore FC.

«Стал ли Хамзат самым сложным борцом, с которым мне приходилось сталкиваться? Да, я привык просто бороться с парнями из своего веса и не работаю с бойцами тяжелее, поскольку есть риск травмироваться. Но Хамзата я знаю и понимаю, что если он выйдет на приём, то не будет ломать, травмировать. Хороший опыт. В чём его сильная сторона в борьбе? Он очень хорошо чувствует [ситуацию]», — сказал Царукян в видео на YouTube-канале Hype Fighting Championship.