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Мэнни Пакьяо включили в Международный зал боксёрской славы

Мэнни Пакьяо включили в Международный зал боксёрской славы
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Легендарного филиппинского боксёра, бывшего лидера pound-for-pound Мэнни Пакьяо включили в Международный зал боксёрской славы. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях известный журналист Майкл Бенсон.

Пакьяо сейчас 45 лет. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулёгком, лёгком, полусреднем и первом среднем весовых дивизионах.

Кроме того, Пакьяо стал первым и на данный момент единственным боксёром в истории, который владел чемпионскими поясами в четырёх разных десятилетиях (1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е.).

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