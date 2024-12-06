UFC объявила следующих соперников Бенеила Дариуша и Кевина Холланда

Топовый американо-иранский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Бенеил Дариуш проведёт следующий бой против представителя Бразилии Ренато Мойкано на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщила пресс-служба UFC.

На этом же турнире состоится бой между известным американским бойцом Кевином Холландом и нидерландцем Ренье де Риддером. Поединок пройдёт в среднем весе (до 84 кг).

Напомним, главным событием турнира UFC 311 станет бой за титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.