Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC объявила следующих соперников Бенеила Дариуша и Кевина Холланда

UFC объявила следующих соперников Бенеила Дариуша и Кевина Холланда
Комментарии

Топовый американо-иранский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Бенеил Дариуш проведёт следующий бой против представителя Бразилии Ренато Мойкано на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщила пресс-служба UFC.

На этом же турнире состоится бой между известным американским бойцом Кевином Холландом и нидерландцем Ренье де Риддером. Поединок пройдёт в среднем весе (до 84 кг).

Напомним, главным событием турнира UFC 311 станет бой за титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

Материалы по теме
UFC даёт россиянам всё. Махачев и Нурмагомедов получили лучших соперников
UFC даёт россиянам всё. Махачев и Нурмагомедов получили лучших соперников
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android