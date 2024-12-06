Алекс Перейра и Джамал Хилл чуть не подрались во время тренировки

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл и действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра чуть не подрались во время тренировки в UFC Perfomance Institute.

Напомним, Перейра и Хилл дрались на турнире UFC 300, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (США). Их поединок был главным событием вечера. Тогда Поатан нокаутировал Хилла в первом раунде. Для Алекса это была первая защита титула.

Перейре 37 лет. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах он выступает с 2015 года. В североамериканском промоушене Алекс дебютировал на турнире UFC 268 в ноябре 2021 года.