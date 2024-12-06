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Мераб Двалишвили отреагировал на анонс боя с Умаром Нурмагомедовым

Мераб Двалишвили отреагировал на анонс боя с Умаром Нурмагомедовым
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на анонс своего боя с непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).

«Поехали, чёрт возьми», — написал Двалишвили на личной странице в своей социальной сети X.

Умар свой последний бой провёл в августе 2024 года, где единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена. На счету Умара 18 побед в 18 боях в MMA. Двалишвили завоевал титул в сентябре 2024 года, где победил единогласным решением судей американца Шона О'Мэлли.

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