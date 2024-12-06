Александр Волков: реванш с Сирилем Ганом — классная история. У нас есть решение

Выступающий в UFC 36-летний российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Александр Волков высказался о предстоящем бое с бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

«У нас есть решение. Он не такой жёсткий. Это классная история – реванш с ним. Всё, что было, уже история. Что пошло не так? Я просто использовал не тот план», — сказал Волков на пресс-конференции.

Реванш Волкова и Гана состоится в ночь с 7 на 8 декабря мск на турнире UFC 310 в американском Лас-Вегасе, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка и других главных боёв вечера.

Первый поединок между Волковым и Ганом прошёл в июне 2021 года, француз одержал победу единогласным решением судей.

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