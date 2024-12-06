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Иан Гарри: я финиширую Шавката Рахмонова

Иан Гарри: я финиширую Шавката Рахмонова
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Боец смешанных единоборств, выступающий в последней весовой категории, Иан Гарри высказался о предстоящем бое с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

«Вы увидите двух лучших бойцов дивизиона в субботу ночью. Колби может обо мне забыть. Я финиширую Шавката. А Колби никогда не выйдет в клетку, чтобы встать напротив меня. Он никогда этого не сделает», — сказал Гарри на пресс-конференции.

Поединок между Рахмоновым и Гарри состоится на турнире UFC 310 и станет соглавным боем в карде грядущего турнира, который пройдёт в городе Лас-Вегас в Соединённых Штатах Америка (США).

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