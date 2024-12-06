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Александр Волков и Сириль Ган провели битву взглядов перед реваншем на UFC 310

Александр Волков и Сириль Ган провели битву взглядов перед реваншем на UFC 310
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В американском Лас-Вегасе прошла битва взглядов между российским бойцом Александром Волковым и французом Сирилем Ганом, которые в ночь с 7 на 8 декабря мск проведут бой-реванш в тяжёлом весе в рамках турнира UFC 310.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков
Битва взглядов Сириля Гана (слева) и Александра Волкова (справа)

Битва взглядов Сириля Гана (слева) и Александра Волкова (справа)

Фото: Скрин трансляции

Ранее выступающий в UFC 36-летний российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Александр Волков и бывший обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Сириль Ган встретились в октагоне в июне 2021 года, француз одержал победу единогласным решением судей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Ган — Волков и других топовых боёв UFC 310.

Видео: Волков провёл спарринг со стронгменом Эдди Холлом

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