Шавкат Рахмонов: хочу, чтобы турнир UFC прошёл в Казахстане

Непобеждённый казахстанский представитель полусредней весовой категории UFC Шавкат Рахмонов рассказал о желании, чтобы один из турниров лиги прошёл в Казахстане.

«У меня большая фанатская база в Казахстане. Конечно, хочу, чтобы когда-нибудь турнир UFC прошёл там», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.

На турнире UFC 310, который пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегас (США), Рахмонов подерётся с ирландским бойцом Ианом Гарри. Поединок между Рахмоновым и Гарри станет соглавным боем в карде грядущего турнира.

На счету Рахмонова 18 побед в 18 боях в смешанных единоборствах.

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