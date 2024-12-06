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Действующий чемпион мира вызвал на бой Деонтея Уайлдера

Действующий чемпион мира вызвал на бой Деонтея Уайлдера
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Действующий чемпион мира по версии WBC в бриджервейте южноафриканец Кевин Лерена вызвал на бой экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера.

«Мне всегда хотелось провести бой с Уайлдером. Он долгое время являлся одним из самых опаснейших панчеров. Я отношусь к нему с огромным уважением, но просто теперь настало моё время. Да, я знаю, что он невзрачно выглядел в боях с Паркером и Чжилэем, но это бокс, и это супертяжёлый дивизион. Такое случается, но он остаётся всё тем же опасным нокаутёром», — приводит слова Лерены Worldboxingnews.

Напомним, последний бой Уайлдера состоялся в июне 2024 года, где он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде китайцу Чжан Чжилэю.

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