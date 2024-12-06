Тагир Уланбеков проведёт бой с Клэйтоном Карпентером на UFC 311

32-летний российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков проведёт бой против 28-летнего американца Клэйтона Карпентера на турнире UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).

Уланбеков свой предыдущий поединок проводил в декабре 2023 года, где в рамках турнира UFC 296 одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Коди Дёрденом. Рекорд Уланбекова состоит из 15 побед при всего двух поражениях.

Что касается Карпентера, то он последний бой провёл в октябре 2024 года, победив удушающим приёмом во втором раунде Лукаса Рошу. Стоит отметить, что Карпентер имеет чистый послужной список, у него восемь побед в восьми поединках.