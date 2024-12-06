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Промоутер Джозефа Паркера: мы в двух шагах от абсолютного чемпионства

Промоутер Джозефа Паркера: мы в двух шагах от абсолютного чемпионства
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Промоутер действующего обладателя временного титула WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс уверен в том, что его подопечный после двух побед в ближайших поединках станет абсолютным чемпионом мира.

«Джозеф хочет стать абсолютным чемпионом мира. Он хочет побить Дюбуа и затем сразиться с обладателем остальных поясов, чтобы объединить все титулы. Поэтому он сейчас находится всего в двух шагах от абсолютного чемпионства», — приводит слова Паркера Skysports.

Напомним, Паркер свой следующий бой проведёт 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии против действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

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