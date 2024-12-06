Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Висенте Луке предсказал результат боя Шавката Рахмонова с Ианом Гарри

Висенте Луке предсказал результат боя Шавката Рахмонова с Ианом Гарри
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний американский полусредневес UFC Висенте Луке предсказал результат боя между непобеждённым казахстанским бойцом этого дивизиона Шавкатом Рахмоновым и также не знающим поражений ирландцем Ианом Гарри.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

«Я недавно тренировался с Шавкатом. Он действительно хорош. Это не просто хайп. Парень хорош во всём. Очень хорошо бьёт, у него отличный грэпплинг, потрясающая борьба. Думаю, что он может стать чемпионом в своём дивизионе.

Так же в своё время я тренировался и с Ианом, но это было больше двух лет назад. Нет сомнений, что он с тех пор изменился и стал лучше. Он хороший боец, но в некоторых аспектах для меня Шавкат лучше. Так что я скажу, что Рахмонов является фаворитом этого боя и, скорее всего, выиграет этот поединок», — приводит слова Луке MMA Junkie.

Напомним, бой Рахмонова и Гарри станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдёт 7 декабря в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Live
UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android