Висенте Луке предсказал результат боя Шавката Рахмонова с Ианом Гарри

33-летний американский полусредневес UFC Висенте Луке предсказал результат боя между непобеждённым казахстанским бойцом этого дивизиона Шавкатом Рахмоновым и также не знающим поражений ирландцем Ианом Гарри.

«Я недавно тренировался с Шавкатом. Он действительно хорош. Это не просто хайп. Парень хорош во всём. Очень хорошо бьёт, у него отличный грэпплинг, потрясающая борьба. Думаю, что он может стать чемпионом в своём дивизионе.

Так же в своё время я тренировался и с Ианом, но это было больше двух лет назад. Нет сомнений, что он с тех пор изменился и стал лучше. Он хороший боец, но в некоторых аспектах для меня Шавкат лучше. Так что я скажу, что Рахмонов является фаворитом этого боя и, скорее всего, выиграет этот поединок», — приводит слова Луке MMA Junkie.

Напомним, бой Рахмонова и Гарри станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдёт 7 декабря в Лас-Вегасе.