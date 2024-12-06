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Мэнни Пакьяо ожидает нокаут в бою Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым

Мэнни Пакьяо ожидает нокаут в бою Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым
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Легендарный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо считает, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом завершится досрочно.

«Реванш завершится досрочно. Это крутой бой, однозначно. Я посмотрю его непременно, это два высококлассных боксёра. Но фаворита я не скажу, они равны», — приводит слова Пакьяо ТАСС.

Напомним, реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Саудовской Аравии, а их первый бой прошёл в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

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