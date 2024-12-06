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«Это театральная постановка». Мэнни Пакьяо высказался о бое Майка Тайсона с Джейком Полом

«Это театральная постановка». Мэнни Пакьяо высказался о бое Майка Тайсона с Джейком Полом
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо высказался по поводу состоявшегося поединка между популярным блогером Джейком Полом и легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

«Это театральная постановка. Конечно, он неплохо готов. Но то, что происходит в ринге в реальности, — это шоу. Я бы в таком не стал участвовать», — приводит слова Пакьяо ТАСС.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в поединке, который возглавил боксёрский вечер 15 ноября в Арлингтоне (США). Стоит отметить, что это был первый официальный поединок для Тайсона за последние 19 лет.

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