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Халидов: Волков сможет переиграть Гана, он серьёзно вырос с первого боя

Халидов: Волков сможет переиграть Гана, он серьёзно вырос с первого боя
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Российский тяжеловес Мурад Халидов считает, что Александр Волков способен финишировать Сириля Гана в поединке, который состоится 8 декабря на турнире UFC 310.

«Я видел несколько боёв Гана. В том числе их первый бой с Александром. У француза неплохая ударная техника, он лёгок на ногах, его тяжело поймать. Но последние его выступления, честно, меня не очень впечатлили. Да, неплохо разобрался с Сергеем Спиваком, но разгромно уступил Джонсу, а чуть раньше у не слишком разнообразного Тая Туивасы едва не получилось его достать. Мне кажется, Волков сильно вырос с момента их поединка и сейчас он уже не сделает тех же ошибок. Думаю, он сможет переиграть Гана, в третьем раунде подключить борьбу и, возможно, оформить финиш», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Волков и Ган проведут реванш в соглавном событии турнира UFC 310. Их первый поединок состоялся в июне 2021 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Ган.

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