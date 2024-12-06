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Рико Верховен хочет провести боксёрский поединок с Фрэнсисом Нганну

Рико Верховен хочет провести боксёрский поединок с Фрэнсисом Нганну
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Легендарный кикбоксёр, чемпион Glory в супертяжёлом весе голландец Рико Верховен заявил о желании провести бой по правилам профессионального бокса против экс-чемпиона UFC, а также действующего чемпиона лиги PFL в тяжёлом весе француза Фрэнсиса Нганну.

«Не сомневаюсь, что наш бой с Нганну вызвал бы большой интерес у фанатов единоборств. Это был бы бой двух выдающихся чемпионов из разных дисциплин. Я долгое время являюсь чемпионом в кикбоксинге, а Нганну титулованный боец ММА. Мы уже обсуждали подобный вариант с людьми из Саудовской Аравии. И для меня, кстати, профессиональный бокс — это далеко не новая дисциплина. Я уже давно занимаюсь боксом и тренируюсь под руководством известного тренера Питера Фьюри.

Фрэнсис очень именитый боец, но и я тоже многого достиг в кикбоксинге. Я доминировал на протяжении более чем 10 лет, но просто из-за того, что кикбоксинг не так известен, обо мне не так много говорили. Но я уверен, что я не то что способен выступить на уровне с Нганну, а я знаю, что мой уровень, возможно, даже лучше», — приводит слова Верховена MMA Fighting.

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