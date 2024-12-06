«Предложение поступило рано утром». Никита Зонь — о втором титульном поединке за неделю

Новоиспечённый обладатель титула WBA Asia во втором среднем весе россиянин Никита Зонь рассказал о том, как ему поступило предложение провести второй титульный бой на протяжении одной недели.

«Предложение поступило рано утром. Мы отмечали победу, с друзьями, с тренером. Проснулся на следующий день рано, смотрю — у меня уже пропущенные звонки от менеджера. Ничего не понял, начал сразу же перезванивать. Он говорит: «Никита, нам предлагают главный бой на турнире в Дубае за пояс чемпиона IBA. Как ты на это смотришь?» Я ни секунды не раздумывал, сразу же дал своё согласие. Я проснулся часов в семь-восемь утра, узнал новость о поединке, а уже в час дня я был в аэропорту. Мы сразу купили билеты, полетели в Красноярск за загранпаспортом — кто же знал, что он может пригодиться в Екатеринбурге? Не брал его с собой. А через 12 часов я уже летел через Москву в Дубай», — сказал Зонь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, сегодня, 6 декабря, Зонь проведёт в Дубае бой против двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. До этого, 30 ноября, в Екатеринбурге он одержал победу в реванше с узбеком Одилжоном Аслоновым.