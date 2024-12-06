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Никита Зонь дал прогноз на реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Никита Зонь дал прогноз на реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
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Непобеждённый российский обладатель титула WBA Asia во втором среднем весе Никита Зонь сделал свой прогноз на предстоящий реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«В первом поединке я болел за Дмитрия, честно. Я был у него ранее спарринг-партнёром, мы с ним хорошо знакомы, так что переживал за него. Считаю, что он выиграл этот поединок. Да, может быть, не слишком убедительно, но мне кажется, что он забрал бой. Хочется верить, что в реванше он возьмёт своё, а возможно даже, выиграет досрочно – надеюсь на это», — сказал Зонь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

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